الخارجية الألمانية تعلن التواصل مع صحفية ألمانية مختفية في سوريا منذ 3 أشهر

تمكنت وزارة الخارجية الألمانية من التواصل مع الصحفية الألمانية إيفا ماريا ميشلمان، المفقودة في سوريا منذ ثلاثة أشهر.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس: "بعد جهود مكثفة ورفيعة المستوى عبر قنوات مختلفة، أمكننا التواصل بشكل مباشر مع السيدة ميشلمان"، مؤكدة أنها ستتلقى الآن المزيد من الرعاية القنصلية.

ووفقا لمكتب المحاماة الذي يمثل والدة وشقيق ميشلمان، فإن الصحفية المنحدرة من مدينة كولونيا محتجزة في سجن بمدينة حلب.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الألمانية مكان وجودها، مشيرة إلى أن سفارتي ألمانيا في بيروت ودمشق تتابعان القضية.

وأعلن مكتب المحاماة التابع لعائلة ميشلمان أنه تلقى معلومات تفيد بأن ممثلا عن السفارة الألمانية قد زار الصحفية في السجن اليوم الخميس.

وقال المحامي رولاند مايستر: "بذلك تم التحقق بما لا يدع مجالا للشك من أنها محتجزة لدى الحكومة السورية منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

وأضاف مايستر: "بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاحتجاز في ظل انتهاك لوائح حقوق الإنسان الدولية، نفترض أن حالتها الصحية سيئة"، مشيرا إلى أن التفاصيل الدقيقة للمحادثة تظل سرية.

وكان مكتب المحاماة قد ذكر مؤخرا أن هناك مؤشرات تدل على أن ميشلمان محتجزة في حلب، وأنه تم تمرير هذه المعلومات على الفور إلى وزارة الخارجية.

ووفقا لتقارير إعلامية، كانت الصحفية اختفت في منتصف يناير الماضي بشمال سوريا، تزامنا مع هجوم للجيش السوري.

وبحسب أعمال بحث قامت بها العائلة ومكتب المحاماة، فإنه جرى اعتقالها في 18 يناير الماضي مع زميل لها من قبل قوات تابعة للحكومة الانتقالية السورية، واقتيدت في سيارة، وذلك أثناء بحثهما عن مأوى في مركز للشباب.

وتفيد البيانات بأنها كانت تعمل في سوريا كصحفية مستقلة منذ أكثر من عام.