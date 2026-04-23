ترامب يعتزم إعلان الاتفاق مع شركة ريجينيرون لخفض أسعار أدويتها في أمريكا

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن اتفاق مع شركة صناعة الأدوية "ريجينيرون" لخفض أسعار منتجاتها الدوائية، في إطار حفل توقيع مبادرة "الدولة الأكثر تفضيلا" لخفض أسعار الأدوية في البيت الأبيض في وقت لاحق من اليوم الخميس.

تشمل المبادرة خفض أسعار أدوية "ريجينيرون" الحالية والمستقبلية لصالح برنامج الرعاية الصحية الحكومي "ميديكيد"، وبيع علاج الكوليسترول المعروف باسم "برالونت" مقابل 225 دولارا للعبوة، عبر موقع "ترامب ريكس" للأدوية مخفضة الأسعار التابع للبيت الأبيض، وفقا للاتفاق الذي تم الكشف عنه لأول مرة من جانب منصة "نوتوس" الإخبارية، ثم أكدته كارولين ليفت، المتحدثة باسم البيت الأبيض.

يأتي هذا الاتفاق في وقت تروج فيه إدارة ترامب لجهودها الرامية إلى تقديم دعم اقتصادي للمواطنين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل، حيث يشير الأمريكيون إلى أن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والوقود والمواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية يرهق ميزانياتهم.

ويُعد الاتفاق واحدا من اتفاقات عديدة وقعتها الإدارة الأمريكية مع شركات الدواء لخفض الأسعار في إطار مبادرة "الدولة الأكثر تفضيلا".

وتستهدف المبادرة خفض أسعار بيع الأدوية في الولايات المتحدة إلى مستوى أسعارها في الدول المتقدمة الأخرى.

وفي يوليو الماضي، وجه ترامب رسائل علنية إلى الرؤساء التنفيذيين في 17 شركة أدوية كبرى بشأن هذه المسألة.

وتُعد شركة "ريجينيرون" آخر هذه الشركات التي أبرمت اتفاقا مع إدارته.

وبموجب الاتفاق، تلتزم "ريجينيرون" بإنفاق ما يقرب من 10 مليارات دولار لنقل إنتاج الأدوية إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره موقع "نوتوس".