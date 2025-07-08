سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علقت السلطات المحلية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، الرحلات الجوية من وإلى مطار مرسيليا، كما تعطلت حركة القطارات في المحطة الرئيسية للمدينة؛ بسبب حريق غابات يهدد هذه المدينة الساحلية الواقعة جنوبي فرنسا.

وحثت السلطات، سكان المناطق المتضررة على ضرورة البقاء في منازلهم وتجنب الطرق.

ومع اقتراب النيران من مرسيليا، نصح المسئولون سكان شمال المدينة، بإغلاق النوافذ لمنع دخول الدخان السام إلى منازلهم.

وظهرت لقطات بثت مباشرة على التلفزيون دخانا خفيفا يغطي سماء ميناء مرسيليا القديم بينما حاولت الطائرات المخصصة؛ لإطفاء الحرائق احتواء النيران في أطراف المدينة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 900 ألف نسمة.

ونشر أكثر من 700 من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي اندلع قرب بلدة "لي بين-ميرابو"، حيث التهمت النيران 350 هكتاراً (865 فداناً).

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.

وأعلن مطار مرسيليا، إغلاق المدرج قرابة منتصف النهار، كما أُغلقت أجزاء من طريقين سريعين رئيسيين.