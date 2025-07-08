ترامب: حماس تسعى لاتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إن حركة حماس الفلسطينية تسعى إلى التوصل لوقف إطلاق نار مع إسرائيل في ظل الصراع المستمر في غزة.

وقال ترامب في مستهل مأدبة عشاء بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "هم (حماس) يريدون الاجتماع، ويريدون وقف إطلاق النار".

وعندما سأل الصحفيون ما إذا كانت التقارير غير المؤكدة عن وقوع إصابات إسرائيلية في شمال غزة ستؤثر على مفاوضات الوساطة الجارية، أجاب ترامب: "لا أعتقد ذلك".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الذي كان حاضرا أيضا خلال العشاء، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سريع، وذلك في تعليقه على الوضع الحالي للمحادثات غير المباشرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن ويتكوف "يعتزم السفر إلى الدوحة في وقت لاحق هذا الأسبوع" للمشاركة في محادثات الوساطة.

وأشادت ليفيت بدور قطر ومصر، ووصفت الدولتين بأنهما "شريكان بالغان الأهمية وقد قدّما مساعدة كبيرة في التوسط بهذه المفاوضات والنقاشات من أجل إحلال السلام في المنطقة وإنهاء هذا الصراع بشكل نهائي".

ومن المقرر أن تتركز المحادثات في الدوحة، والتي تتوسط فيها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة، على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما في الحرب على غزة، والإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس.

وكانت الجهود الرامية إلى تأمين وقف مؤقت لإطلاق النار قد توقفت لعدة أشهر، لكن الوسطاء طرحوا مؤخرا مقترحا جديدا، يتضمن وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة لمدة لا تقل عن 60 يوما، والإفراج التدريجي عن 10 رهائن إسرائيليين، وإعادة رفات رهائن قتلى.

وفي المقابل، سيتم الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وخلال فترة وقف إطلاق النار، من المتوقع أن يحاول الطرفان التفاوض على إنهاء دائم للحرب.