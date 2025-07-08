شركة جي إي إيروسبيس توقع اتفاقا مع تشاينا إيرلاينز لصيانة المحركات

أعلنت شركة جي إي إيروسبيس، العملاقة في مجال صناعة الطيران، أنها وقعت اتفاقا للصيانة يمتد عدة سنوات مع شركة الخطوط الجوية الصينية "تشاينا إيرلاينز"، لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لمحركات جي إي 9 إكس التي تشغل أسطول الشركة المكون من 14 طائرة بوينج 777 إكس جديدة.

وتشاينا إيرلاينز، التي تتخذ من تايوان مقرا لها، عميل لدى شركة جي إي إيروسبيس منذ عام 1999 عندما اشترت أول طائراتها طراز بوينج 747- 400 المزودة بمحرك إي جي سي إف 6 – 80 سي 2.

وقال راسل ستوكس، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم المحركات والخدمات التجارية في شركة جي إي إيروسبيس: "نحن ممتنون لاختيار شركة تشاينا إيرلاينز شركتنا لتقديم خدمات الصيانة لمحركاتها الجديدة طراز جي إي 9 إكس، ومواصلة منحنا ثقتها في منتجاتنا وخدماتنا."