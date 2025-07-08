قوات الاحتلال تضرم النيران في منزل داخل مخيم نور شمس شرق طولكرم

أضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، النيران في أحد المنازل في مخيم نور شمس شرق طولكرم، مما أدى إلى اشتعال النيران في المكان.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا" بأن المنزل يقع في حي المنشية وسط المخيم، ويعود لعائلة غنام التي نزحت عنه قسرا.

ويأتي هذا التصعيد في ظل حصار محكم تفرضه قوات الاحتلال على مخيم نور شمس الخاضع لعدوان متواصل لليوم الـ149 تواليا، مترافقا مع انتشار واسع للآليات العسكرية وفرق المشاة التي تتخذ من منازل المواطنين ثكنات عسكرية بعد إجبار سكانها على إخلائها، وتطلق الرصاص الحي تجاه كل من يحاول الاقتراب من المخيم.

وكان المخيم قد شهد خلال الأيام الماضية أعمال هدم واسعة طالت عشرات المباني السكنية، ضمن مخطط إسرائيلي لهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 48 مبنى تم هدمها في نور شمس وحده، ما تسبب بدمار واسع، مع تجريف شوارع واسعة فصلت الحارات عن بعضها.

بالتوازي، اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم، المواطن حكيم السلمان بعد مداهمة منزله في إحدى العمارات السكنية في الحي الجنوبي للمدينة، في الوقت الذي احتجزت فيه عددا من الشبان خلال تواجدهم في الحي وأخضعتهم للتفتيش والتنكيل، مع احتجاز عدد من الدراجات النارية الخاصة بهم.