إيران: لم نطلب عقد أي لقاء مع مسئولين أمريكيين بشأن النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران لم تطلب عقد أي لقاء مع مسئولين من الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية.

وكان ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، قد قال إنه سيلتقي بدبلوماسيين إيرانيين "الأسبوع المقبل أو نحو ذلك"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشار ترامب إلى أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع الولايات المتحدة لتحديد موعد لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكانت المفاوضات قد بدأت في أبريل، لكنها توقفت بعد أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية الشهر الماضي.

وقال ترامب للصحفيين: "لقد حددنا موعدا لمحادثات مع إيران، وهم يرغبون بذلك... إنهم يريدون التحدث".

وكان قد صرح الأسبوع الماضي بأن المحادثات ستُستأنف قريبا.

وقصفت واشنطن ثلاثة مواقع نووية إيرانية خلال الحرب بين إيران وإسرائيل في مطلع يونيو.