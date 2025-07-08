أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، قافلة ثقافية وفنية بقرية "بنجر 27" بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، ضمن أنشطة مشروع المسرح المتنقل، وذلك في إطار جهود وزارة الثقافة لتفعيل مبادرة "حياة كريمة" ونشر الوعي الثقافي بالقرى الأكثر احتياجًا.

وقالت الفنانة نهلة عبد القادر، مدير ثقافة مطروح، إن القافلة استهدفت تنمية المهارات الفنية لدى الأطفال والشباب، من خلال ورش متنوعة أقيمت بمركز شباب القرية، شملت التلوين على الورق، والطباعة بالاستنسل، وتدوير خامات الفوم لصناعة الحقائب والتيجان، وتعليم الكروشيه، وتصميم الإكسسوارات من الخرز، بالإضافة إلى الرسم على الوجه واكتشاف المواهب في الغناء والإلقاء، مع توزيع نتاج الورش على المشاركين المتميزين.

وشهدت الفعاليات، التي جرت تحت إشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، تنظيم محاضرة بعنوان "دور الثقافة في نهضة المجتمعات" ألقاها الكاتب الصحفي محمد عبد الحميد، مؤكدًا أهمية الثقافة والفنون في بناء الهوية الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحفيز الحوار الحضاري.

واختُتم اليوم الأول بعرض موسيقي لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد شوقي، قدّمت خلاله باقة من الأغاني الوطنية والطربية تزامنًا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وسط تفاعل كبير من الحضور.