قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن فرق الطوارئ التابعة لشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تواصل جهودها منذ الساعات الأولى لحادث حريق سنترال رمسيس، لتقديم الدعم الكامل لعمليات الإطفاء والتعامل مع آثار الحريق، بالتعاون مع قوات الحماية المدنية.

وأشار رسلان، في بيان اليوم، إلى أن الشركة القابضة تتابع لحظة بلحظة جهود فرق العمل الميدانية، وتعمل على تذليل أية معوقات لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التدخل الفني في المواقع المتضررة، في إطار خطة الطوارئ المعتمدة والاستعدادات الدائمة لمواجهة الأزمات.

ومن جانبه، أوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن الشركة دفعت بأكثر من 10 سيارات مياه سعة 15 مترًا مكعبًا، تمركزت بمحيط الحريق لتوفير الإمداد المائي اللازم لفرق الإطفاء، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد وتواجد الحملة الميدانية لحين انتهاء أعمال الإطفاء بشكل كامل.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، استمرار الدفع بسيارات الشفط والمعدات اللازمة لسحب مياه الإطفاء وتصريفها من موقع الحريق، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لتفقد شبكات الصرف المحيطة وضمان استمرارية الخدمة ومنع تراكم المياه.

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الجاهزية الدائمة لفرق الطوارئ بشركاتها التابعة، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية فى إطار مسئولياتها الاجتماعية.