غزل المحلة يعلن تعاقده مع أحمد شوشة

أعلن نادي غزل المحلة تعاقده رسميًا مع المدافع أحمد شوشة، ليكون أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي الجونة بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ونشر النادي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، قال فيه:" رحبوا معنا بأولى صفقاتنا هذا الموسم.. قلب الدفاع أحمد شوشة ينضم رسميًا لصفوف غزل المحلة لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي الجونة. أهلاً بك في قلعة زعيم الدلتا".

ويبلغ شوشة من العمر 31 عامًا، ويمتلك خبرة واسعة في الدوري المصري الممتاز، حيث سبق له اللعب لعدة أندية أبرزها المصري، بيراميدز، سموحة، والجونة.

وخاض شوشة 20 مباراة بقميص الجونة في الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم أداءً دفاعيًا مميزًا لفت الأنظار.

وتسعى إدارة غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر خبرة استعدادًا للموسم المقبل، بهدف الظهور بشكل قوي واستعادة المكانة التاريخية للنادي في الدوري الممتاز.