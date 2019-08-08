أميرة نرويجية توقف استخدام لقبها الملكي في المشروعات التجارية

أعلن البلاط الملكي النرويجي، الأربعاء، أن الأميرة النرويجية مارتا لويز لن تستخدم لقبها الملكي، فيما يتعلق بالمشروعات التجارية بعد الآن.

وواجهت الأميرة (47 عاما) في وقت سابق من العام الجاري، بعض الانتقادات لاستخدامها لقبها في جولة محاضرات في الدنمارك والنرويج مع شريكها الجديد، دوريك فيريت، حملت عنوان "الأميرة والكاهن".

وقال والدها، الملك هارالد، في يونيو الماضي، في تصريح لقناة "إن آر كيه" العامة إن العائلة المالكة سوف تناقش استخدام لقبها.

وجاء في بيان للبلاط الملكي صدر اليوم أن الأميرة والعائلة المالكة اتفقا على أنها ستستخدم لقبها فيما يتعلق بالواجبات الرسمية والتعاملات الخاصة، وأنها ستستخدم اسم مارثا لويز فحسب فيما يتعلق بالمشاريع التجارية.

وأعلنت مارثا لويز وفيريت عن علاقتهما في شهر مايو الماضي.