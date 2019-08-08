فالفيردي: لا أعلم ما الذي سيحدث مع نيمار وكوتينيو

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني أنه لا يعلم أي شيء بخصوص تعاقد الفريق مع البرازيلي نيما ردا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، أو مغادرة فيليب كوتينيو النادي الكتالوني.

وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عند سؤاله عن نيمار وكوتينيو، عقب فوز برشلونة على نابولي بهدفين لهدف، في المباراة التحضيرية للموسم الجديد : "لا أعلم ما الذي سيحدث بخصوص اللاعبين، نيمار حاليا لاعب لفريق آخر ونحن لا نتحدث عن لاعبين فرق أخرى".

وعند سؤال عن احتمالية انتقال نيمار إلى ريال مدريد: "في هذا اليوم من الممكن أن يقال شيء وغد يقال شيء آخر"

وعن كوتينيو واصل فالفيردي: "لا أعلم أيضا ما الذي سيحدث مع كوتينيو، لم يشارك اليوم في المباراة لأنه لم يتدرب معنا سوى مرتين فقط، مثله مثل أرتورو فيدال، وأرثر ميلو".

وأضاف: "إنه لاعب لدينا وقد ساعدنا كثيرًا ونأمل أن يواصل القيام بذلك، لا يجب أن نفكر بطريقة أخرى بالنسبة إليه".