نواب حزب «الكتائب اللبنانية» يستقيلون من مجلس النواب

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، استقالة الكتلة النيابية للحزب والتي تضم 3 نواب، من مجلس النواب؛ احتجاجا على تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية في لبنان على نحو غير مسبوق.

وتضم الكتلة النيابية لحزب الكتائب اللبنانية كلا من النواب سامي الجميل، ونديم الجميل، وإلياس حنكش.

وكان النائب المخضرم مروان حماده، عضو الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي (كتلة اللقاء الديمقراطي) استقالته من البرلمان عقب الانفجار المدمر الذي طال العاصمة بيروت، كما أعلنت اليوم النائبة بولا يعقوبيان قرارا مماثلا بالاستقالة من المجلس النيابي.

ودعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية إلى إجراء انتخايات نيابية مبكرة، باعتبار أنها تعيد القرار إلى يد الشعب، داعيا كل النواب "الشرفاء" إلى الاستقالة من المجلس النيابي.