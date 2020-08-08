تامر حسني يزور اليوتيوبر مصطفى حفناوي بالمستشفى ويواسي والديه (فيديو)

نشر الفنان تامر حسني عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا لليوتيوبر مصطفى حفناوي والذي أصيب بجلطة بالمخ و نتج عنها فقدانه لحاسة النطق، داعيا متابعيه للدعاء لحفناوي.

وعبر عن حزنه الشديد بعد أن قام بزيارته بالمستشفي، قائلاً "مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني وشاب ناجح محبوب محترم مجتهد، بيبدأ حياته، هو فعلاً اخوك في الإنسانية".

وتابع: "فعلاً بعد ما شوفته النهاردة هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعين وغير متابعين يدعو له ولكم مثلها عند ربنا".

وأضاف: "يعني في أمل دعواتكم هي الحل الوحيد ممكن تكون سبب في شفائه، يلا كلنا النهاردة ندعي كتير لمصطفى من أعماق قلوبنا لعل دعواتكم تنفعه وترجعهلنا سليم و بخير، اللهم لا اعتراض يارب اشفيه واشفي كل مريض.. اللهم آمين".

وتداولت صحفات لجمهور تامر حسني، فيديو للحظة زيارة حسني للمستشفى ومواساته لوالدة الشاب مصطفى حفناوي.