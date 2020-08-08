 تامر حسني يزور اليوتيوبر مصطفى حفناوي بالمستشفى ويواسي والديه (فيديو) - بوابة الشروق
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تامر حسني يزور اليوتيوبر مصطفى حفناوي بالمستشفى ويواسي والديه (فيديو)


نشر في: السبت 8 أغسطس 2020 - 4:43 م | آخر تحديث: السبت 8 أغسطس 2020 - 4:43 م

نشر الفنان تامر حسني عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا لليوتيوبر مصطفى حفناوي والذي أصيب بجلطة بالمخ و نتج عنها فقدانه لحاسة النطق، داعيا متابعيه للدعاء لحفناوي.

وعبر عن حزنه الشديد بعد أن قام بزيارته بالمستشفي، قائلاً "مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني وشاب ناجح محبوب محترم مجتهد، بيبدأ حياته، هو فعلاً اخوك في الإنسانية".

وتابع: "فعلاً بعد ما شوفته النهاردة هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعين وغير متابعين يدعو له ولكم مثلها عند ربنا".

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مصطفى حفناوي قبل ما يكون واحد من محبيني و شاب ناجح محبوب محترم مجتهد بيبدأ حياته ،،،،، هو أخوكوا في الإنسانيه ، فعلاً بعد ما شوفته النهارده هو يستحق دعواتكم ياريت كل حبايب قلبي الغاليين من متابعيني وغير متابعيني يدعوله و لكم مثلها عند ربنا ان شاء الله فعلاً حالته خطيره جداً فوق فوق ما تتصوروا و الدكاتره بيقولوا هو محتاج معجزه من عند ربنا يعني في أمل دعواتكم هي الحل الوحيد ممكن تكون سبب في الشفاء ، يلا كلنا النهارده ندعي كتير لمصطفى من اعماق قلوبنا لعل دعواتنا تنفعه و ترجعهلنا سليم و بخير اللهم لا إعتراض يارب إشفيه و إشفي كل مريض اللهم آمين 🤲🏻

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وأضاف: "يعني في أمل دعواتكم هي الحل الوحيد ممكن تكون سبب في شفائه، يلا كلنا النهاردة ندعي كتير لمصطفى من أعماق قلوبنا لعل دعواتكم تنفعه وترجعهلنا سليم و بخير، اللهم لا اعتراض يارب اشفيه واشفي كل مريض.. اللهم آمين".

وتداولت صحفات لجمهور تامر حسني، فيديو للحظة زيارة حسني للمستشفى ومواساته لوالدة الشاب مصطفى حفناوي.


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