الكرملين عن تصريحات زيلينسكي بشأن الاستفتاء في المناطق المحررة: لسنا من يريد إجراءه

علق الكرملين على تصريحات رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، بشأن إجراء استفتاء في المناطق المحررة، وقال إنه ليست روسيا من يريد إجراءه، وإنما سكان تلك المناطق، وعلى زيلينسكي مناشدتهم.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حيث قال إن حقيقة الأمر هو أن سكان هذه المناطق هم من لديهم هذه الخطط.

وأضاف: "لسنا نحن الذين نجري الاستفتاء، وإنما هنا، على ما يبدو، من الضروري أن يفهم لمن يوجه زيلينسكي بياناته، لمواطني أوكرانيا في المناطق المذكورة، أم لمواطني روسيا"، وفق وكالة نوفوستي.

وتابع: "إذا كان الأمر يتعلق بمواطني روسيا وقيادتها، فنحن العنوان الخطأ، عليك أن تلجأ إلى مواطنيك، وتسأل لماذا يوجد كثيرون منهم لا يريدون العيش في بلادهم".

جاء ذلك ردا على وصف زيلينسكي، إجراء الاستفتاء بأنه "شرط روسي" سيدفع إلى رفض التفاوض مع روسيا، حيث أعلن أن كييف سترفض التفاوض مع موسكو، في حالة إجراء استفتاءات في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي.

وقال زيلينسكي: "إذا اتخذت السلطات الروسية طريق الاستفتاءات الزائفة، فإنها بذلك ستغلق أي فرص أمامها للتفاوض مع أوكرانيا والعالم الحر، وهو ما سيحتاجه الجانب الروسي بوضوح في مرحلة ما".