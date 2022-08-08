الصين تدعو إلى مؤتمر سلام دولي لتحقيق تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية

قال الناطق الرسمي للحكومة الصينية وانج وينبين، إن «السبب الأساسي للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي المتكرر، هو أن حل الدولتين لم يتم تنفيذه، ولم تتحقق مطالب الشعب الفلسطيني المعقولة بإقامة دولة مستقلة منذ فترة طويلة».



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الاثنين، أضاف وينبين في تصريح له، اليوم الإثنين: «تدعو الصين إلى مؤتمر سلام دولي أكبر وأكثر موثوقية وتأثيرا، لتحقيق تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين».



وأشار إلى أن بلاده تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني، لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وستواصل بذل الجهود الدؤوبة لتحقيق هذه الغاية.



وقال: «إن تجدد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء في فلسطين، بمن فيهم الأطفال، وهو أمر محزن للغاية. ونعارض بشدة وندين جميع أعمال العنف ضد المدنيين. وفي الوقت الحالي، توصل طرفا النزاع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية، والصين ترحب بذلك وتقدر جهود الوساطة المصرية».



ودعت مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل في قطاع غزة، اعتبارًا من الساعة 23:30 أمس الأحد بتوقيت فلسطين، في إطار حرصها على إنهاء حالة التوتر بالقطاع، وبعد تكثيف اتصالاتها مع الأطراف كافة لاحتواء التصعيد الحالي.



وتعهدت مصر ببذل جهودها للإفراج عن الأسير خليل العواودة ونقله للعلاج، وكذلك العمل على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.