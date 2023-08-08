مسئولة بجامعة عين شمس تستعرض فعاليات جامعة الطفل للعام السادس

استأنفت جامعة الطفل بجامعة عين شمس فعالياتها باستكمال ‏الجزء الثاني للمرحلة السادسة والتي تقام خلال شهري أغسطس وسبتمبر، تحت رعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، ‏شهيرة سمير زكي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ‏وتحت إشراف الدكتورة نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس وتنسيق ‏فريق إدارة المنح والمشروعات.

واستهلت فعاليات اليوم الأول باستضافة كلية العلوم مجموعة من أطفال جامعة الطفل يبلغ عددهم 63 طفلًا، ‏وبدأ اليوم بمحاضرة تعريفية ألقتها الدكتورة نهى الرافعي عن برنامج جامعة الطفل ‏والتعريف بالجدول والأنشطة وأهم القواعد التي ‏يجب إتباعها أثناء فترة الفعاليات.

ورحب الدكتور محمد رجاء السطوحي، عميد كلية العلوم، والدكتورة إيمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالأطفال، والدكتور إسلام عدلي، ‏المدرس بكلية العلوم ومنسق فاعليات جامعة الطفل بالكلية.

وألقى الدكتور إسلام عدلي محاضرة تعريفية بجميع أقسام الكلية وأهمية الكلية والتخصصات المختلفة بها ومجالات العمل، وشرح المنهج المقرر E1 & E2 للطلاب الذين أبدوا تفوقا غير عادياً وتفاعل أشاد به الحاضرين وعميد الكلية.

وبدأ الطلاب بزيارة بعض أقسام الكلية للتعرف على العلوم المختلفة بالكلية، ثم القاء محاضرة تعريفية أيضًا لقسم علم النبات بالتنسيق مع رئيس القسم الدكتورة أمل مرسي وألقى المحاضرة كلا من الدكتور أحمد سعداوي والدكتور محمود ربيع المعيدين بالقسم.

وجدير بالذكر أن كلية العلوم تُعتبر مقر استقبال جامعة الطفل خلال فترة البرنامج ‏بإشراف فريق إدارة المنح والمشروعات، حيث حرص عميد الكلية محمد رجاء السطوحي على اتاحة خدمات الكلية وتخصيص إحدى مدرجاتها من أجل إنجاح هذا المشروع الهام، أيضًا حرص بالتنسيق مع إسلام عدلي المدرس بالكلية على عمل برنامج إثرائي بالأقسام المختلفة بالكلية للطلاب أثناء زيارتهم، وحرصاً على ‏سلامة الأطفال ومتابعة تنفيذ البرنامج، ‏وتيسير أي صعوبات تواجه منسقي الكلية، وقام فريق إدارة المنح والمشروعات باستقبال الأطفال في مدرج كلية العلوم واصطحابهم والبقاء معهم طوال فترة الفعاليات.