الرئيس السيسي يؤدى ركعتى تحية المسجد بالسيدة نفيسة

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أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ركعتى تحية المسجد، فور وصوله مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، لتفقد أعمال تطوير المقصورة بالمسجد.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، مسجد السيدة نفيسة بعد إتمام أعمال التطوير والترميم.

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، بترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.

ومن المقرر أن يتم فتح مسجد السيدة نفيسة أمام المواطنين للزيارة، يوم 10 أغسطس المقبل.