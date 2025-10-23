ترامب: انضمام السعودية لاتفاقيات التطبيع قريب جدا



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل «الاتفاقيات الإبراهيمية» قريب جدا.

وأكد ترامب، في لقاء مع مجلة «تايم» الأمريكية، اليوم الخميس، أن شرطي السعودية للتطبيع، والمتمثلين في: إنهاء القتال، وإقامة الدولة الفلسطينية «أصبحا في المتناول».

وأضاف: «أعتقد أن السعودية ستقود الطريق، لم يعد لدينا تهديد إيراني أو تهديدات أخرى، هناك سلام الآن في الشرق الأوسط».

ويلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في واشنطن في نوفمبر المقبل، حسبما ذكرت بوابة «المرصد» الإلكترونية السعودية.

وأفادت شبكة «سي بي إس نيوز» بأن بن سلمان، من المقرر أن يزور البيت الأبيض في 18 نوفمبر، للقاء الرئيس الأمريكي، في أول زيارة رسمية له إلى واشنطن خلال الولاية الثانية لترامب.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتناول اللقاء المزمع الصفقات التي جرى بحثها في مايو الماضي، إلى جانب ملفات التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين.

فيما ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، أنه سيجري توقيع اتفاقيات حول الذكاء الاصطناعي، والدفاع والتعاون النووي والتجارة.