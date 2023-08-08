وزيرة جنوب إفريقيا: رئيس وزراء الهند سيحضر قمة بريكس بجوهانسبرج

أكدت حكومة جنوب إفريقيا، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سيحضر قمة بريكس المقبلة في جوهانسبرج، والتي تنطلق يوم 22 أغسطس الجاري، ووصفت التقارير الإعلامية التي رددت أن الزعيم الهندي لن يشارك في اجتماع مجموعة الدول الخمس بأنها مجرد "شائعات"، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" اليوم الثلاثاء.

وقالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، بشأن استعدادات البلاد لاستضافة النسخة الـ15 من القمة، إن قادة البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا "الدولة المضيفة" سيشاركون في العديد من النقاشات.

يشار إلى أن كتلة بريكس -التي تضم 5 من كبرى الدول النامية في العالم، وهي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا- تمثل 41% من سكان العالم، و24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16% من التجارة العالمية.