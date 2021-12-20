السعودية تؤكد استعدادها للإسهام في الوصول لسلام دائم للأزمة الروسية والأوكرانية

جددت السعودية، اليوم الثلاثاء، التأكيد على استعدادها للقيام بمساعيها الحميدة للوصول إلى سلام دائم للأزمة الروسية والأوكرانية.

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أن "مجلس الوزراء عدّ استضافة المملكة اجتماع مُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية (حوالي 42 دولة) بشأن الأزمة الأوكرانية استمراراً للمبادرات والجهود التي بذلها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في هذا الإطار وما اشتملت عليه اتصالاته مع القيادتين الروسية والأوكرانية".

وأوضح الدوسري أن المملكة تجدد التأكيد "على استعدادها للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى سلام دائم، والتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية".

ونوّه مجلس الوزراء بما أكدته المملكة خلال اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من حرصها على دعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات البيئية بالمنطقة والعالم ويتجلى ذلك في تبني العديد من المبادرات النوعية ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الهادفة إلى الإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية في هذا المجال.

وأكد مجلس الوزراء السعودي، بحسب وزير الاعلام،"على مواصلة المملكة تعزيز الجهود الاحترازية لمجموعة دول "أوبك بلس" الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول بما في ذلك تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا الذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي ليشمل شهر سبتمبر القادم".

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