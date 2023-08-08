اتحاد اليد: الزمالك لا يمكنه السفر للمشاركة في البطولة العربية إلا بقرار وزاري

كشف عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، عن كواليس أزمة مستحقات نادي الزمالك وإيقافه عن القيد.

وقال عمرو صلاح في تصريحات تليفزيونية: "نحن نقف على مسافة واحدة من الجميع ويحدني لوائح اتحاد اليد ولوائح الاتحاد الدولي وعقود اللاعبين والمدربين، الزمالك لديه 4 مشاكل مع اتحاد اليد".

وتابع: "الزمالك لديه مشكلة مستحقات متأخرة مع كلًا من مدربه ومحترف الفريق السابق، كل منهما يطالب نادي الزمالك بما يقرب من 90 ألف يورو".

وأضاف: "الثنائي الأجنبي قاما بتقديم 3 شكاوى ضد نادي الزمالك، الأولى في الاتحاد المحلي ثم الاتحاد الدولي ثم سفارتي إسبانيا والأرجنتين، السفارتان يتابعان الأزمة مع الاتحاد الدولي والاتحاد المصري".

وواصل: "الزمالك لديه مشكلة أخرى مع لاعبين محليين يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة عن الموسم المنقضي، بجانب مستحقات اتحاد اليد المتأخرة نظير رسوم الاشتراك وقيمة الـ 5% من عقود المحترفين في الموسم الماضي، مديونيات الزمالك رقم كبير جدًا جدًا، كان هناك شكاوى جماعية من لاعبين منهم من رحل ومنهم من تنازل، المديونيات تزيد عن الـ 10 ملايين جنيه".

وأردف عمرو صلاح في تصريحاته: "لا يمكن تسوية مستحقات نادي الزمالك المتأخرة، نحن لسنا مثل اتحاد الكرة المصري، عقود الرعاية في اتحاد الكرة كبيرة عكس اتحاد اليد، لا يمكنني الصرف على الأندية، لا يصح أن تكون جميع الأندية ما عدا ناديين قاموا بدفع كافة المستحقات الملزمة عليهم وأقوم بجدولة مستحقات الناديين".

وتابع: "الزمالك نادٍ كبير مثل النادي الأهلي ويفرغ لاعبين للمنتخبات، ولكن ما أراه أن الأمور غير منضبطة ولا يصح أن تسير بهذا الأسلوب، الزمالك يريد السفر والمشاركة في البطولة العربية".

وأتم: "البطولة العربية يشرف عليها الاتحاد الدولي، لا يمكنني التغاضي عن أي لوائح، الزمالك لا يمكنه السفر للمشاركة في البطولة العربية إلا بقرار وزاري يصدر بتوصية من اتحاد اليد".