شنت جمعية المحافظة على البيئة، حملة مكبرة للنظافة ورفع الملوثات الصلبة الملوثة لبحر يوسف بالفيوم.

شارك في الحملة، الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومديرية الشباب والرياضة، ووحدة المخلفات الصلبة، ووحدة السكان بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بالقاهرة، والمنتدى المحلي للتنمية المستدامة.

وشملت الفعاليات، أعمال نظافة عامة، ورفع المخلفات الصلبة الملوثة لشاطئ ومجرى بحر يوسف، أحد فروع نهر النيل، بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم، وتم بناء سور من البلوك الأبيض لمنع إلقاء القمامة والمخلفات مرة أخرى بالمجرى المائي، كما تم زراعة 100 شجرة بالمنطقة، بمشاركة 25 شاباً وفتاة من جمعية المحافظة على البيئة، ومديرية الشباب والرياضة.

شهد الحملة، خليفة الروبي نائب رئيس مدينة الفيوم للإشغالات، وسعاد منصور رئيس حي الجون، وإيهاب محمود إبراهيم مدير عام جمعية المحافظة على البيئة، محمد حسين ممثلاً عن جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة بالقاهرة، محمد عطية مدير وحدة إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة.