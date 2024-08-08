وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية النيجر

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع السيد بكاري ياو سانجاري وزير الخارجية والتعاون الدولي والنيجيريين في الخارج بدولة النيجر.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومُدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الاتصال تناول بحث آفاق تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة خلال الفترة القادمة لاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن التوسع في مسارات الدعم الإنمائية والمساعدات الإنسانية ونقل الخبرة وتدريب الكوادر النيجرية في كافة المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد على حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار في دول غرب أفريقيا، ودعم جهود الحكومات الوطنية لاستعادة سيادتها وسيطرتها على كافة أراضيها ومجابهة الجماعات الإرهابية، وذلك من خلال التأكيد على دعم مصر للجانب النيجري في مُكافحة الإرهاب وبناء قدرات الكوادر الوطنية، وتعزيز التعاون مع مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA).

ونوه عبد العاطى إلى التجربة الرائدة لمصر في مجال مكافحة الإرهاب ومجابهة خطاب الكراهية والتشدد والفكر المتطرف المؤدي للإرهاب، ودور الأزهر الشريف من خلال مرصد الأزهر والبعثات الأزهرية في النيجر في نشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي.

كما تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، والتحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة والجهود المبذولة في هذا الصدد، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية للبلدين.

واختتم أبو زيد تصريحاته، مشيراً إلى أن وزيري الخارجية اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق خلال المرحلة القادمة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة الإفريقية، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بأهمية مُتقدمة لدى الجانبين.