المخابرات النمساوية: المشتبه به في حادث تايلور سويفت خطط لهجوم انتحاري

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن المخابرات النمساوية قولها إن المشتبه به في مخطط مهاجمة الملعب الذي كانت ستقام فيه حفلات المغنية الأمريكية تايلور سويفت كان يخطط لهجوم انتحاري.

وأشارت "سكاي نيوز عربية"، إلى العثور على مادة كيميائية في منزل نمساوي يشتبه بتخطيطه لهجوم على حفلات سويفت.

وكانت قد ألغيت ثلاث حفلات كانت مقررة لنجمة موسيقى البوب تيلور سويفت في فيينا بعد تأكيد الحكومة الكشف عن مخطط لمهاجمة الملعب الذي كانت ستقام فيه، بحسب ما أعلن المنظم في وقت متأخر أمس.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر "لقد تم منع مأساة". وكتب نيهامر على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "بفضل التعاون المكثف من جانب شرطتنا، ومديرية أمن الدولة والمخابرات التي تشكلت حديثا، مع الأجهزة الأجنبية تم كشف التهديد في وقت مبكر وجرى منع مأساة"، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت شركة "باراكودا دوت ميوزيك" في منشور على منصة "إنستجرام": "مع تأكيد مسئولين حكوميين بشأن هجوم إرهابي كان يتم التخطيط له في ملعب إيرنست هابل، ليس لدينا خيار سوى إلغاء العروض الثلاثة المقررة من أجل سلامة الجميع"، مضيفة أنه سيتم إعادة الأموال لمن اشتروا التذاكر.