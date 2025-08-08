 تير شتيجن يهدد موسم 7 لاعبين مع برشلونة - بوابة الشروق
الجمعة 8 أغسطس 2025 10:34 ص القاهرة
تير شتيجن يهدد موسم 7 لاعبين مع برشلونة

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 9:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 9:32 ص

يواصل الألماني الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، التسبب في مشاكل للنادي الكتالوني، على خلفية أزمة الجراحة التي تعرض لها.

وبات برشلونة مهددا بفقدان 7 لاعبين على الأقل، في افتتاح الموسم الجديد للدوري الإسباني، موسم 2025-2026، بسبب أزمة الحارس الألماني.

ولم يوافق تير شتيجن على بعض الإجراءات، التي يريد بها برشلونة إقناع رابطة الدوري الإسباني بتسجيل لاعبيه الجدد، بداعي غياب الحارس عن الملاعب لفترة طويلة، مما يستدعي استبعاده من ميزانية الأجور مؤقتا.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الأزمة التي أحدثها تير شتيجن برفضه مساعدة النادي على تسجيل لاعبيه، ستؤدي لضرر بالغ للفريق في مستهل الموسم، فهناك 7 لاعبين أو أكثر مهددون بالغياب عن البارسا، وعلى رأسهم ثنائي حراسة المرمى، خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني.

بالإضافة إلى الوافد الجديد، ماركوس راشفورد، ومارك بيرنال، جيرارد مارتن، أوريول روميو وهيكتور فورت.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع رحيل روميو عن برشلونة، مما سيساعد النادي في أزمته، بالإضافة لاقتراب رحيل إينيجو مارتينيز إلى النصر السعودي.

وكان برشلونة يخطط للتخلص من الحارس الألماني هذا الصيف لتخفيف الرواتب، ولكنه تعرض لإصابة ستؤدي لابتعاده عن الملاعب بضعة أشهر.


