ألمانيا بحاجة لإصلاح 25 ألف كيلومتر من طرقها السريعة

أظهرت أرقام صادرة عن وزارة النقل الألمانية، اليوم الجمعة، أن نحو 25 ألف كيلومتر من الطرق السريعة في ألمانيا بحاجة إلى إصلاحات.

وقالت الوزارة، في رد على سؤال برلماني من حزب اليسار اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إن ما مجموعه 13600 كيلومتر من الطرق الاتحادية الرئيسية – أي نحو 33% من شبكة الطرق بحاجة إلى إصلاح.

وبلغ الرقم في الطرق السريعة 11 ألف كيلومتر، أي نحو 19%.

وفي شبكة السكك الحديدية، هناك 17285 كيلومترا من المسارات و1156 جسرا بحاجة إلى إصلاح.

وكانت حكومة المستشار فريدريش ميرتس قد أعلنت التزامها بضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وخصصت لهذا الهدف صندوقا خاصا بمليارات اليوروهات، يتم تمويله عبر الاقتراض.