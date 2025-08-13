إستونيا: اعتقال شخص حاول عبور نهر على الحدود إلى روسيا

اعتقل حرس الحدود الإستوني، شخصا حاول عبور نهر نارفا إلى روسيا على مرتبة هوائية؛ للانضمام على ما يبدو إلى الجيش الروسي في الحرب ضد أوكرانيا.

وقال مكتب المدعي العام في تالين، اليوم الأربعاء، إنه تردد أن المواطن البولندي البالغ من العمر 49 عاما حاول عبور النهر بعد منتصف ليل 5 أغسطس بقليل.

وأفاد المكتب، بأنه تم العثور بحوزته على أغراض تحمل رموزا تدل على دعمه لحرب روسيا في أوكرانيا.

ولم تقدم السلطات مزيدا من التفاصيل.

وأضاف بيان مكتب المدعي العام، أنه تقرر احتجاز الشخص لمدة شهرين؛ لأسباب أمنية.

وباشرت السلطات، تحقيقا جنائيا في الحادث، للاشتباه في تورط هذا الشخص في عمل عدواني من جانب دولة أجنبية أو دعم مثل هذا العمل.

وتشير المؤشرات الأولية، إلى أن الشخص كان قد توجه إلى إستونيا قادما من صربيا.