العراق وتركيا يتفقان على رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 30 مليار دولار

اتفق العراق وتركيا، اليوم الأربعاء، على رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 30 مليار دولار، وتعزيز الاستثمارات المُشتركةن وتوسيع مجالات التعاون من خلال مشروع طريق التَّنمية وإنشاء منافذ جمركية جديدة.



وذكر بيان للسفارة العراقية في أنقرة وزع اليوم، أن العراق وتركيا اتفقا خلال اجتماع عقد في أنقرة ضم مستشار رئيس الحكومة العراقية لشئون المنافذ الحدودية والجمارك والنقل سامي عبدالحسين راضي، ونائب وزير التجارة التركي سزاي أوتشارماك على تشكيل اللجنة الجمركية العراقية – التركية المشتركة، في إطار تعزيز التعاون بين سلطات الجمارك في البلدين بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية، وتسهيل حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية.

وأكد الجانبان، رفع كفاءة العمل في البوابات الحدودية وتطوير التعاون الجمركي، وتسهيل التدفقات التجارية، وزيادة القدرة الاستيعابية للمنافذ، ودعم مشاريع البُنية التحتية المرتبطة بالتجارة الثنائية والترانزيت.