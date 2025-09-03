بونيفاس يرفض التشكيك في قدراته البدنية بعد الانضمام لبريمن

رفض النيجيري فيكتور بونيفاس مهاجم فيردر بريمن الألماني التشكيك في قدراته البدنية ومدى جاهزيته للعب، وذلك بعد الانضمام إلى صفوف الفريق مؤخرا.

ورد بونيفاس على سؤال من أحد الصحفيين في مؤتمر صحفي حول مدى جاهزيته وقدرته على اللعب بنسبة 100%، ليبتسم ويرد: "بالتأكيد أنا جاهز، لو لم أكن جاهزا لما كنت هنا لأتحدث إليكم".

ويأتي ذلك بعد التقارير الصحفية التي أشارت في وقت سابق أن سبب تعثر انتقال المهاجم النيجيري الدولي إلى صفوف ميلان الإيطالي بعدما كان قريبا من الانضمام إليه هو فشله في اجتيار الكشف الطبي.

ورغم تلك الشائعات إلى أن بريمن دخل في المفاوضات مع اللاعب صاحب الـ24 عاما لينجح في الفوز بالصفقة ويتعاقد معه.

ولعب بونيفاس 61 مباراة بقميص ليفركوزن سجل خلالها 32 هدفا وصنع 12 هدفا.