يديعوت أحرونوت: 4 قتلى في عملية إطلاق النار بالقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط 4 قتلى جراء عملية إطلاق النار عند مفترق راموت شمالي مدينة القدس.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن عملية إطلاق النار أسفرت حتى الآن عن سقوط 4 قتلى و15 مصابًا في موقع إطلاق النار شمال القدس.

فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن سبعة من بين المصابين حالاتهم خطيرة للغاية.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية قوات كبيرة في موقع عملية إطلاق النار، كما أغلقت مداخل مدينة القدس بشكل كامل.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت شخصين نفذا عملية إطلاق النار عند تقاطع راموت في القدس.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تحقيق لجهاز الأمن العام الشاباك يفيد بأنّ منفذي هجوم القدس صعدا إلى حافلة ونفذا إطلاق النار.

وأضاف الشاباك بأن التحقيق الأولي يشير إلى أن منفذي إطلاق النار الاثنين من القدس الشرقية.



