ميناء السخنة يستقبل أوناشا عملاقة جديدة ضمن خطة تطوير الموانئ المصرية

أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استقبال رصيف محطة "هاتشيسون" رقم 1 بميناء السخنة السفينة العملاقة ZHEN HUA 23 المخصصة لنقل الأوناش الثقيلة، والتابعة لشركة ZPMC الصينية، الرائدة عالميا في تصنيع أوناش الموانئ، وعلى متنها 3 أوناش رصيف عملاقة (STS) و6 أوناش ساحة أوتوماتيكية (RTG).

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير جميع الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ومع استكمال مشروع تطوير ميناء السخنة الذي يعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي (السخنة / الدخيلة)، ضمن مشروع إنشاء محور (السخنة – الإسكندرية) اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وقال وزير النقل، في بيان له اليوم الاثنين، إن هذا الشحن يمثل المرحلة الثانية والأخيرة من توريد الأوناش، ليصبح إجمالي ما تم توريده وتشغيله بالمحطة 6 أوناش رصيف عملاقة (STS) و18 ونش ساحة (RTG)، وذلك ضمن أعمال البنية الفوقية لأول محطات مشروع تطوير الميناء، وهي محطة الحاويات "هاتشيسون".

وأضاف أن الأوناش الثلاثة من طراز STS من رافعات المناولة العملاقة القادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث تشكل عنصرا أساسيا لتسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء. أما أوناش الساحة الستة من طراز RTG، فهي تعمل آليا داخل الساحات وتعتمد على أنظمة ذكية لتحديد مواقع الحاويات وترتيبها، بما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز الكفاءة التشغيلية للمحطة.

وأكد الوزير أن محطة "هاتشيسون" رقم 1 ستكون محطة ذكية متكاملة، حيث تعمل جميع عناصرها التشغيلية من أنظمة إدارة وأوناش ساحات وأوناش رصيف وفق أحدث التكنولوجيا لتحقيق أعلى معدلات الأداء، وتشمل الأنظمة المتطورة، أبرزها نظام إدارة محطة الحاويات (TOS) للتحكم الفوري في حركة الحاويات، وأنظمة تتبع باستخدام GPS وRFID، وغرف تحكم مركزية لمتابعة تشغيل الأوناش ومراقبة الساحات، وتقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن وصول هذه الأوناش العملاقة بمثابة خطوة محورية نحو التشغيل الفعلي للمحطة وفق أرقى المعايير العالمية، بما يعزز قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية.

وذكر أن هذا يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، بما يضمن استقبال أكبر عدد من السفن العملاقة بالموانئ المصرية، ومضاعفة طاقات التشغيل والتوسع في تجارة الترانزيت.