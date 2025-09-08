لحظة إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية شمالي القدس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بثت منصات فلسطينية مشاهد توثق لحظة عملية إطلاق النار عند مفترق راموت في مدينة القدس.

وأظهرت المشاهد، الحافلة التي تعرضت لإطلاق النار، وسمع بوضوح صوت طلقات الرصاص التي أطلقها المنفذان.

اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار بالقدس المحتلة، والتي أسفرت عن إصابات بينهم 5 بجراح خطيرة جدا. pic.twitter.com/shF5xyrdoh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 8, 2025

وأسفرت عملية إطلاق ىالنار عن إصابة نحو 20 إسرائيليًّا، بينهم خمس أشخاص قالت القناة 12 الإسرائيلية إنهم في حالة موت سريري.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تحقيق لجهاز الأمن العام الشاباك يفيد بأنّ منفذي هجوم القدس صعدا إلى حافلة ونفذا إطلاق النار.

وأضاف الشاباك بأن التحقيق الأولي يشير إلى أن منفذي إطلاق النار الاثنين من القدس الشرقية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن منفذي العملية أطلقا النار داخل الباص ومحطة انتظار مليئة بالركاب.