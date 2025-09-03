الإعلان عن التشكيل الكامل لجهاز عماد النحاس في الأهلي

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول، الذي يقوده عماد النحاس، على أن يعاونه الثنائي، محمد نجيب، وعادل مصطفى.

وقال محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي الأهلي في تصريحات رسمية إنه تقرر تعيين عادل مصطفى مدربًا عامًا للفريق الأول لكرة القدم، ومحمد نجيب مدربًا مساعدًا.

كما قرر النادي الأهلي تعيين عبد الرحمن عيسى مدربا للأحمال، فيما سيكون أمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، وذلك خلال المرحلة الانتقالية، لحين التعاقد مع جهاز فني أجنبي جديد.

وأوضح محمد يوسف أن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول جاء في ضوء المشاورات التي جرت خلال الساعات الماضية مع لجنة التخطيط، وبالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب رئيس النادي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إقالة الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول من منصبه، يوم الأحد الماضي، بعد الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، لحساب منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.