قناة كان العبرية: نتنياهو رفض استقبال ماكرون في إسرائيل

ذكرت قناة "كان" العبرية، نقلا عن مئير حبيف، المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعضو السابق في البرلمان الفرنسي، أن نتنياهو رفض السماح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إسرائيل بعد أن تقدم بطلب لذلك.

ويأتي هذا الرفض، وفقا للقناة، بسبب نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعقد مؤتمر دولي للاعتراف بفلسطين في نيويورك.

وكان ماكرون قال إن قرار أمريكا رفض منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة غير مقبول.

وأضاف ماكرون: "أدعو واشنطن إلى التراجع عن قرارها منع حضور المسؤولين الفلسطينيين الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأكد الرئيس الفرنسي أن الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف بوجهه أي هجوم وأي محاولة لضم الأراضي.

وقال ماكرون إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسيشارك البلدان في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر.

وتابع: هدفنا حشد دعم دولي لحل الدولتين الذي يعد السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين.