مودي وبوتين يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات وتطورات الحرب في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتفق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعزيز العلاقات الثنائية، حسبما أفاد مكتب مودي اليوم الجمعة بعد محادثة هاتفية بين الزعيمين.

وأكد الجانبان التزامهما بتعميق ما وصفها البيان الهندي بأنها "شراكة استراتيجية خاصة ومميزة".

وخلال الاتصال الهاتفي، دعا مودي، بوتين، بشكل شخصي لزيارة الهند لحضور القمة الروسية - الهندية السنوية هذا العام. ولم يتم تحديد موعد للقاء بعد.

وأشار مودي في منشور له على منصة إكس، إلى الرئيس الروسي بوتين بقوله: "صديقي"، وشكره على إطلاعه على "أحدث التطورات بشأن الحرب الأوكرانية" ولكن دون الكشف عن أية تفاصيل .

يشار إلى أن نيودلهي حافظت على موقف محايد تجاه الحرب الروسية في أوكرانيا، وذلك في توازن بين روابطها طويلة الأمد مع موسكو وعلاقاتها مع شركائها الغربيين.

وقال مكتب مودي، إنه أكد على موقف الهند بضرورة أن "ينتهي الصراع عبر حل سلمي".

وجاءت هذه المكالمة الهاتفية وسط تصاعد التوتر بين الهند والولايات المتحدة، حيث انتقدت نيودلهي إعلان واشنطن عزمها فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات الهندية بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

وقالت الولايات المتحدة، إن الرسوم الإضافية المقترحة بنسبة 25% ستضاعف الرسوم الجمركية المفروضة على الهند لتصل إلى نسبة 50% بنهاية الشهر الجاري.

وتستهدف الولايات المتحدة بفرض رسوم إضافية على الشركاء التجاريين لروسيا مثل الهند، إضعاف "آلة الحرب الروسية"، التي تمولها بشكل رئيسي مبيعات الموارد الطبيعية ومن بينها الغاز والنفط.