هبوط اضطراري لمقاتلة بريطانية من طراز إف-35 في مطار ياباني بسبب عطل فني

ذكرت سلطات مطار كاجوشيما جنوب غرب اليابان أن مقاتلة بريطانية من طراز إف-35 هبطت اضطرارياً بالمطار اليوم الأحد، بسبب عطل فني.

وأضافت السلطات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن بعض رحلات الإقلاع والهبوط التجارية تأثرت بعد إغلاق أحد المدارج لمدة نحو 20 دقيقة عقب الواقعة التي حدثت حوالي الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وتجري القوات البريطانية تدريباً مشتركاً مع قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية والقوات الأمريكية منذ 4 أغسطس ويستمر حتى غد الثلاثاء، بعد أن أرسلت مجموعة حاملة طائرات ضاربة إلى غرب المحيط الهادئ.