إيطاليا تفرض عقوبات صارمة على إلقاء القمامة من السيارات

من المقرر تطبيق عقوبات صارمة في إيطاليا على إلقاء القمامة بصورة غير قانونية من السيارات.

وفي الحالات القصوى، قد يؤدي دخول القانون حيز التنفيذ السبت المقبل لتغريم السائقين ما يصل إلى 18 ألف يورو (21 ألف دولار) بسبب إلقاء القمامة من نافذة السيارات على الطريق أو جانب الطريق.

ويشار إلى أن هناك غرامات مفروضة تصل إلى 1188 يورو لإلقاء أغراض مثل المناديل والزجاجات البلاستيكية وأعقاب السجائر.

وفي حال قام السائقون بإلقاء القمامة في محمية طبيعية أو منطقة محمية، يمكن إلغاء رخصة قيادتهم، وقد يتعرضون لأحكام بالسجن.

وفي تغير آخر للقانون، لم يعد يتعين القبض على مرتكبي المخالفة متلبسين وتوقيفهم من جانب الشرطة مثلما كان الحال سابقا.

ففي المستقبل، سيكفي تسجيل المخالفة بكاميرا مراقبة.