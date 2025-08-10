تحقيق لـ الجارديان البريطانية يثبت تعمد استهداف الاحتلال المجوعين في غزة بإطلاق النار

نشرت صحيفة بريطانية تحقيقاً أجرته بتحليل الأدلة البصرية والرصاص والبيانات الطبية وأنماط الإصابات من مستشفيين في غزة؛ فضلاً عن مقابلات مع منظمات طبية وجراحين، على مدى ما يقرب من 50 يوماً من توزيع الغذاء.

التحقيق الذي أجرته صحيفة "الجارديان" اللندنية أظهر نمطاً إسرائيلياً مستداماً لإطلاق النار على الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على الغذاء.

فقد فحصت الصحيفة أكثر من 30 مقطع فيديو لإطلاق نار قرب مواقع توزيع الغذاء التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

في اللقطات المصورة، يُسمع دوي إطلاق نار من مدافع رشاشة على مدى 11 يومًا على الأقل قرب مواقع توزيع المساعدات.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أعداد الضحايا تجاوزت إجمالي عدد المرضى الذين عالجتهم خلال حوادث الإصابات الجماعية على مدار العام الماضي.

وتشير بيانات اطلعت عليها صحيفة الجارديان إلى استشهاد أكثر من 100 من هؤلاء المرضى فور وصولهم إلى المستشفى.

وبحسب الأمم المتحدة، استشهد ما لا يقل عن 1373 فلسطينياً منذ 27 مايو أثناء بحثهم عن الطعام، و859 شخصاً في محيط مواقع منظمة الإغاثة الإنسانية العالمية و514 شخصاً على طول طرق قوافل الغذاء.

من جانبه، قال خبير الأسلحة البريطاني كريس كوب سميث، معلقًا على اللقطات التي تُظهر الطلقات النارية إن هذا العمل "متهور وغير مسؤول"، مضيفًا: "لا يوجد مبرر تكتيكي لاستخدام نيران الأسلحة بهذا القدر قرب حشود من المدنيين. إنه أمرٌ مُشينٌ للغاية".

وقال تريفور بول، خبير الأسلحة الأمريكي: إن توجيه إطلاق النار على مقربة شديدة من الناس يُشكل خطرًا كبيرًا بالإصابة أو الوفاة. يمكن للرصاص أن يرتد، كما أن مساره قد يتأثر بالرياح وعوامل أخرى، بشرية كانت أم غير بشرية. وتزداد هذه المخاطر مع المسافة."

وقد قام أطباء من مستشفى ناصر بمشاركة صحيفة الجارديان بصور لثماني رصاصات تم استخراجها من أشخاص أصيبوا بالرصاص بالقرب من مواقع التوزيع.

وقال بول: "هذه الرصاصات متوافقة مع عيار 7.62×51 ملم، وهو عيار قياسي للجيش الإسرائيلي. أما الرصاصة الأخرى فهي عيار 0.50 ملم، وهو عيار يستخدمه الجيش الإسرائيلي في رشاشاته، وبعض بنادق لقنص عناصر المقاومة".

البروفيسور نيك ماينارد، جراح استشاري في مستشفى جامعة أكسفورد، يزور غزة منذ عام ٢٠١٠، وأجرى ثلاث بعثات طبية إلى مستشفى ناصر في خان يونس منذ بداية الحرب. وفي حديثه بين العمليات الجراحية، قال إنه منذ افتتاح مواقع مستشفى غزة الأوروبي، لاحظ بشكل رئيسي إصابات بطلقات نارية.

ويشير تجميع الإصابات المتشابهة إلى أن هذا نشاط استهداف لأجزاء معينة من الجسم

وقال ماينارد إنه رأى تراكمًا لإصابات متشابهة تزامنت مع أيام توزيع الطعام - ما بين ستة واثني عشر جريحا يأتون بنفس الإصابات - طلقات نارية في الرقبة أو الرأس أو الذراعين.

وأضاف: "يشير تراكم الإصابات المتشابهة في يوم واحد إلى أن هذا نشاط استهداف لأجزاء معينة من الجسم".

وأضاف: "في الليلة الماضية، استقبلنا أربعة فتية، جميعهم أصيبوا بطلقات نارية في الخصيتين".

وفي رفح، استقبل مستشفى الصليب الأحمر الميداني، الذي يضم 60 سريراً، أكثر من 2200 جريخا من أكثر من 21 حادثة منفصلة من الإصابات الجماعية ــ تلك التي أصيب فيها أكثر من 30 شخصاً في وقت واحد ــ في الفترة ما بين 27 مايو، عندما تم افتتاح مواقع مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني، و26 يونيو، وفقاً لسجلات المستشفى التي اطلعت عليها صحيفة الجارديان.

نجا خليفة، ولكن ليس طويلاً. أفادت عائلته أنه قُتل بالرصاص في المنطقة نفسها بعد يومين أثناء محاولته جمع الطعام.

وفي الفترة ما بين 16 و20 يونيو، وبينما كان العالم يركز على الحرب بين "إسرائيل" وإيران، اشتدت عمليات إطلاق النار، مما أدى إلى إصابة 600 فلسطيني بالقرب من مواقع توزيع الأغذية.

وتُظهر مقاطع فيديو أضواء كاشفة تخترق الظلام حول مواقع التوزيع، بينما يتدفق الفلسطينيون حاملين أكياس الدقيق الأبيض، وتُسمع أصوات طلقات نارية. وتُظهر مقاطع فيديو أخرى فلسطينيين متجمعين خارج محيط الموقع، مع سماع طلقات نارية.

وقال بول إن البنادق الآلية كانت تُوزّع على نطاق واسع على مشاة الجيش الإسرائيلي وتُركّب على مركبات الجيش.

وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن المشاركين في تقديم المساعدات والذين يدعمون عملياتها ملزمون بضمان تقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن وحيادي ودون تعريض المدنيين لمخاطر إضافية، بما في ذلك ضمان الوصول الآمن.

البروفيسور عادل حق، من جامعة روتجرز قال: "هذه انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وجرائم حرب بموجب القانون الدولي العرفي ونظام المحكمة الجنائية الدولية. يجوز للجندي أن يدعي أنه تصرف بشكل معقول للدفاع عن نفسه أو عن الآخرين. ومع ذلك، فإن إطلاق النار على مدنيين عُزّل من مسافة بعيدة ليس معقولاً ولا متناسباً".

وتعتقد بشرى الخالدي، مسؤولة سياسات أوكسفام في الأراضي الفلسطينية، أن هذا ليس نظامًا إنسانيًا. وقالت: "إنه مخطط قاتل".

وأشارت تقارير حديثة إلى أن بعض أفراد الجيش الإسرائيلي تلقوا أوامر بفتح النار على المدنيين الذين يجمعون الطعام، في حين قال متعاقدون أميركيون إن زملاءهم أطلقوا الذخيرة الحية على الفلسطينيين الذين يجمعون الطعام في غزة.