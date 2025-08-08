وفاة شخص جراء اندلاع حريق هائل خارج عن السيطرة قرب أثينا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي شخص حتفه جراء اندلاع حريق غابات ضخم خرج عن السيطرة جنوب شرقي العاصمة أثينا، بفعل الرياح العاتية، بحسب ما أفادت به هيئة الإطفاء المحلية اليوم الجمعة.

وأكد المتحدث باسم هيئة الإطفاء، فاسيليس فاثراكويانيس، العثور على رجل مسن متوفى داخل منزله النائي، حيث عثرت فرق الطوارئ على الجثة في مكان الحادث.

تم إجلاء سكان عدد من القرى، في حين رفعت هيئة الحماية المدنية مستوى التحذير من حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى في معظم أنحاء منطقة بحر إيجه.

ورغم الإجراءات المتخذة، التهمت النيران عشرات المنازل، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.