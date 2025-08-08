محافظ سوهاج يوجه بحصر وإرسال بيانات ضحايا حادث الكريمات لوزارة التضامن وتقديم الدعم للأسر

وجّه اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة التنسيق مع مديريتَي التضامن الاجتماعي بمحافظتي الجيزة وبني سويف.

جاء ذلك لاستلام المحاضر الرسمية الخاصة بحصر حالات الوفيات والإصابات الناتجة عن حادث طريق الكريمات، الذي وقع مؤخرًا وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ ضرورة رفع البيانات إلى وزارة التضامن الاجتماعي على وجه السرعة، لبحث آلية التعامل مع الحالات، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة، سواء عبر المساعدات الفورية أو برامج الرعاية اللاحقة.

يُذكر أن الحادث المأساوي وقع بطريق الكريمات، خلال ذهاب عدد من الأهالي للمشاركة في مناسبة عائلية، حيث اصطدم أتوبيس تابع لشركة خاصة بسيارتي نقل متوقفتين على جانب الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف بالقرب من الكريمات.

الحادث أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 44 آخرين من قرى ومراكز سوهاج.