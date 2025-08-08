نتنياهو ينتقد برلين: وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل مكافأة لحماس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمانيا بمكافأة حماس بقرارها وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في غزة.

وأعرب مكتبه، عن خيبة أمله في محادثة هاتفية مع المستشار فريدريش ميرتس اليوم الجمعة.

وجاء في البيان: "بدلاً من دعم حرب إسرائيل العادلة ضد حماس، التي نفذت أسوأ هجوم على اليهود منذ الهولوكوست، فإن ألمانيا تكافئ حماس بفرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل".

ونقل مكتب نتنياهو عنه قوله لميرتس، إن "هدف إسرائيل ليس السيطرة على قطاع غزة، بل تحريره من حماس".

وجاء قرار ميرتس - الذي مثَّل تحولاً كبيراً في السياسة الخارجية الألمانية - بعد ساعات فقط من موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي على شن هجوم عسكري جديد للسيطرة على مدينة غزة.