 ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 - بوابة الشروق
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 10:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 9:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 - 9:45 ص

تبدأ مساء الغد الأربعاء مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي في الجولة التاسعة، ويحتاج منتخبنا الوطني الفوز في هذه المباراة ليضمن التأهل الرسمي إلى نهائيات المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقبل بداية الجولة التاسعة نوضح ترتيب مجموعة منتخبنا الوطني في التصفيات حتى الآن:

1- منتخب مصر برصيد 20 نقطة.

2- بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.

3- سيراليون برصيد 12 نقطة.

4- غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.

5- إثيوبيا برصيد 6 نقاط.

6- جيبوتي برصيد نقطة واحدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك