اتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية لإجراء انتخابات اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان

توافقت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، على تشكيل لجنة تحضيرية لإجراء انتخابات اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، استناداً لمرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصادر في 30 يونيو الماضي، على أن تقدم تقريرها في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً.

جاء ذلك خلال اجتماع مسؤولي فصائل المنظمة، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، بحضور أمين سر حركة فتح وفصائل المنظمة فتحي أبو العردات.

وتم الاتفاق على إجراء الانتخابات وفق النظام الداخلي المعدل للجان الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين لسنة 2010، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأكد الرئيس عباس في المرسوم مرجعية اللجان الشعبية للمخيمات الفلسطينية في لبنان سياسياً وقانونياً وإدارياً ومالياً لدائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الجهة المركزية المخولة بإدارة ومتابعة شؤون اللاجئين الفلسطينيين.

ونقل أبو هولي تحيات الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية التي تتابع بكثب ما يحدث في لبنان باهتمام بالغ، وخاصة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

وأشار إلى أن المطلوب التحدث بلغة واحدة، وأن ننتقل نقلة نوعية في مأسسة عمل اللجان الشعبية والاستفادة من خبرات أبناء شعبنا في كافة المستويات.

ونوه أبو هولي بأنه سيجتمع خلال زيارته الحالية الى لبنان مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لمناقشة آلية إجراء انتخابات في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، والعمل على مأسسة عمل اللجان الشعبية، من خلال تطويرها وتنظيم العلاقة مع الوزارات ذات العلاقة لتسيير عملها بحسب مرسوم الرئيس.

وثمن أبو هولي احتضان لبنان قيادة وحكومة وشعباً لشعبنا الفلسطيني، مؤكداً أننا ضيوف مؤقتون الى حين العودة إلى أرض وطننا فلسطين.

وشدد على أن وكالة الأونروا هي المسئولة بشكل مباشر عن تقديم كافة الخدمات والرعاية لشعبنا اللاجئ في لبنان.

وتطرق اللقاء إلى عدة ملفات أهمها: العلاقة مع الدولة اللبنانية، وكيفية التعاون مع مؤسساتها للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان، والتحديات التي تواجه وكالة الأونروا، وانعكاسات الأزمة المالية على تقديماتها وخدماتها.