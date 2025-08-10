وزيرا الخارجية السعودي والبريطاني يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، هاتفيًا مع نظيره البريطاني ديفيد لامي تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوزير بن فرحان أجرى اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي، موضحة أن الجانبين السعودي والبريطاني بحثا خلال الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع."

ويأتي اتصال وزير الخارجية السعودي بنظيره البريطاني بعد تأكيد لندن الاعتراف بدولة فلسطين رسمياً في شهر سبتمبر القادم.

وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أول أمس الجمعة، اتصالات هاتفية منفصلة مع وزيري خارجية فرنسا جان نويل بارو، ومصر بدر عبد العاطي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

وجاءت هذه الاتصالات بعد ساعات من إقرار حكومة الاحتلال خطة للسيطرة العسكرية على مدينة غزة، عقب تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد فيها نية إسرائيل السيطرة على القطاع بأكمله.