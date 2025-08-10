اليابان وكوريا الجنوبية ترفضان خطة إسرائيل لاحتلال غزة وتحذران من تفاقم الوضع الإنساني

أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية، الأحد، رفضهما لخطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة.

وقالت الخارجية اليابانية، في بيان: "تشعر اليابان بقلق بالغ من أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في غزة".

ودعا البيان، كافة الأطراف للعودة إلى المفاوضات والعمل من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.

وأكد أن اليابان تعارض أي إجراءات من شأنها تقويض تحقيق حل الدولتين.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، عن "قلقها البالغ" من القرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة.

وجاء في البيان، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب): "نعرب عن قلقنا الشديد بشأن احتمال تفاقم الوضع في قطاع غزة، حيث تشهد المنطقة أزمة إنسانية".

وأكدت كوريا الجنوبية دعمها لحل الدولتين ومعارضتها لأي إجراء يعرقل تحقيقه.

كما دعا البيان، إلى التوصل العاجل إلى وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، وضمان مرور المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين.

وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، والتي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.