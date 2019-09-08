الأدوات المكتبية: ندرس مد معرض «أهلا مدارس» حتى 13 سبتمبر الجاري

قال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، إنهم توجهوا بطلب لوزير التموين، ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة واتحاد عام الغرف التجارية، بمد معرض «أهلا مدارس»، حتى يوم الـ13 من سبتمبر الجاري، نظرًا لما حققه المعرض من نجاح خلال الفترة الماضية.

وأضاف في لقاء لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «Cbc»، مساء السبت، أنه «يتم النظر حاليًا في الأمر، لتغطية يوم الجمعة المقبل باعتباره إجازة رسمية للمواطنين»، مشيرًا إلى وجود زيادة غير مسبوقة في أعداد المواطنين.

وأشار إلى أن المعرض لأول مرة يحقق وجود كامل العلامات التجارية للمكتبات الكبيرة والمتوسطة ولصغيرة بوجود 200 علامة تجارية، ويتم تغطية كامل أنواع الجودة للأسعار لتحقيق كافة الرغبات للمواطنين.

وأوضح أن الدفعة الأولى من العربات المتنقلة، لها خطوط سير بالتنسيق مع الأحياء والمرور لتغطية معظم الأحياء، وتحمل خصومات تصل إلى 30% على كافة المنتجات، بتضامن وزارة التموين مع الغرفة التجارية بالقاهرة واتحاد عام الغرف التجارية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح معرض «أهلاً مدارس» بأرض المعارض بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الأحد الماضي ويستمر المعرض حتى الـ10 من سبتمبر الجاري.