 العراق يرحب بتعيين الألماني ريتشر بمنصب رئيس التحقيق الأممي في جرائم داعش - بوابة الشروق
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العراق يرحب بتعيين الألماني ريتشر بمنصب رئيس التحقيق الأممي في جرائم داعش

داعش في العراق
داعش في العراق
د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 11:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 11:09 م
رحب العراق اليوم الأربعاء بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتعيين الألماني كريستيان ريتشر مستشارا خاصا ورئيسا لفريق التحقيق الأممي حول جرائم داعش في العراق.

وقال المُتحدث بإسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان صحفي إن "العراق  يرحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتعيين الألماني كريستيان ريتشر مستشارا خاصاً ورئيساً لفريق التحقيق الأممي، لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق". 

وأوضح أن ريتشر سيخلف كريم أسد أحمد خان من المملكة المتحدة بمهامه الجديدة في العراق.

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