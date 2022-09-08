أشرف سالمان رئيسا لمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعيين، أشرف سالمان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، خلفاً لحسن عبد الله، والذى انتقل ليشغل منصب محافظ البنك المركزى.

وقام مجلس إدارة "المتحدة" بتهنئة "عبد الله"، على التكليف بمهمته الوطنية الجديدة، وتقدم له بالشكر على الفترة التى قضاها رئيساً للمجلس، وأشاد بالمجهودات التى تمت من خطوات بناء وتحديث للبنية التحتية المؤسسية لمجموعة الشركات.

كما تمنى المجلس كل السداد والتوفيق ل"سالمان" فى مهمته الجديدة رئيساً لمجلس إدارة المجموعة.

جدير بالذكر أن أشرف سالمان، الذى شغل منصب وزير الاستثمار بين عامى 2014 و2016، قد كان عضواً بمجلس إدارة الشركة المتحدة منذ منتصف 2021 حتى اختياره رئيساً للمجلس.