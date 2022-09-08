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قررت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي لشهر سبتمبر إلى 19.31 جنيه بحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك.

وكانت وزارة المالية قررت فى ابريل الماضي بتحديد سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه وذلك للعمل على ضبط أسعار المنتجات المستوردة بعد ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك

وفي شهر مايو الماضي رفعت المالية سعر الدولار إلى 17 جنيه ثم قررت تحرير سعر الدولار الجمركي فى يونيو الماضي ليسجل 18.64 جنيه ليتساوي مع سعره بالبنوك.

الدولار الجمركي هو مصطلح اقتصادي، يعبر عن سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه